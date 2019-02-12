«Мыши носа не высовывают»: в красноярском музее Сурикова показали кошку-смотрителя

12 Февр. 15:06 2019-02-12T15:06:32+03:00

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Независимый характер, врожденная интеллигентность и пушистый хвост… В красноярском музее Сурикова показали кошку-смотрителя Алису, она обитает здесь почти 8 лет.

Бережет экспонаты и… создает особое настроение. Когда-то рыжая красотка сама заявилась в музей – запрыгнула в окно прямо к главной хранительнице фондов Нине Ярославовне Скалиш. С тех пор признала усадьбу своим домом.

- Как только она появилась, мыши носа не высовывают, - рассказывают музейщики. – А еще у кошки есть свои обязанности. Каждое утро она оправляется на обход усадьбы. Прогуливается по деревянному тротуару и с посетителями общается. Полноценный сотрудник!

Кстати, все называют ее по имени – Алисой. И только Нина Ярославовна кличет «дочей», а та отзывается. Другим таких вольностей не позволяет.

Говорят, Алиса – настоящая аристократка, хоть и без родословной. Не прочь попозировать для фото и видео. Не раз становилась героиней фильмов о музее. У нее даже хэштег свой имеется #Алиса_в_усадьбе.

Все стараются угостить ее повкуснее. Но кошка предпочитает исключительно куриную грудки и сливки. Так что, если соберетесь в гости, лакомства ей лучше не приносить – очень уж разборчива.

В музее рассказывают такую историю: по легенде, у Сурикова тоже жил кот. Когда хоронили мать художника Прасковью Федоровну, питомец вместе с процессией дошел до Троицкого кладбища. А потом навсегда остался на могиле хозяйки.

ИСТОЧНИК KP.RU