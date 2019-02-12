Отлову бродячих собак мешают красноярцы
Жители Красноярска препятствуют отлову бродячих собак. Тогда как главный принцип работы с животными у нас гуманность, говорят в пресс-службе департамента горхозяйства. Никаких облав, охот или отравленных приманок, это запрещено законом.
К тому же отловом занимаются зоозащитники - организация «Бездомный пёс» и волонтеры фонда помощи животным «Друг».
- Хотелось бы обратиться к горожанам: не бойтесь сотрудников службы отлова! Мы знаем, как обращаться с животными, не причиним вреда. Их осматривает ветеринар, лечит, мы проводим стерилизацию, заботимся на передержке. Люди думают: собак нужно защищать от отлова. Ругаются, выходят чуть ли не с оружием. Но после всех процедур большинство собак попадает в добрые руки или возвращается в среду обитания, - рассказал начальник службы отлова общества «Бездомный пес» Алексей Жуль.
По словам администратора организации Ольги Никитиной, у каждой собаки – своя история. Кто-то попал под машину, в кого-то стреляли. Есть и кошки, они живут в отдельном помещении. Так что, если захотите завести четвероногого друга, не покупайте, возьмите из приюта.
- Можно приехать и забрать, - призывают зоозащитники. – А мы стараемся вернуть собакам веру в людей. Если что, вот наш адрес.
ИСТОЧНИК KP.RU