2019-02-12T14:28:39+03:00
Общество

Отлову бродячих собак мешают красноярцы

Но с животными обращаются исключительно гуманно, подчеркивают в мэрии
Ася ЖУКОВА
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Отлову бродячих собак мешают красноярцы.Отлову бродячих собак мешают красноярцы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жители Красноярска препятствуют отлову бродячих собак. Тогда как главный принцип работы с животными у нас гуманность, говорят в пресс-службе департамента горхозяйства. Никаких облав, охот или отравленных приманок, это запрещено законом.

К тому же отловом занимаются зоозащитники - организация «Бездомный пёс» и волонтеры фонда помощи животным «Друг».

- Хотелось бы обратиться к горожанам: не бойтесь сотрудников службы отлова! Мы знаем, как обращаться с животными, не причиним вреда. Их осматривает ветеринар, лечит, мы проводим стерилизацию, заботимся на передержке. Люди думают: собак нужно защищать от отлова. Ругаются, выходят чуть ли не с оружием. Но после всех процедур большинство собак попадает в добрые руки или возвращается в среду обитания, - рассказал начальник службы отлова общества «Бездомный пес» Алексей Жуль.

По словам администратора организации Ольги Никитиной, у каждой собаки – своя история. Кто-то попал под машину, в кого-то стреляли. Есть и кошки, они живут в отдельном помещении. Так что, если захотите завести четвероногого друга, не покупайте, возьмите из приюта.

- Можно приехать и забрать, - призывают зоозащитники. – А мы стараемся вернуть собакам веру в людей. Если что, вот наш адрес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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