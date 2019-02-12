2019-02-12T13:48:05+03:00
Общество

С 20 февраля в Красноярске на месяц вводят режим повышенной готовности

… сообщили в пресс-службе краевой администрации
Ася ЖУКОВА
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С 20 февраля в Красноярске на месяц вводят режим повышенной готовности.С 20 февраля в Красноярске на месяц вводят режим повышенной готовности.Фото: Мария ЛЕНЦ
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С 20 февраля до 20 марта в Красноярске вводят режим повышенной готовности. Такое решение было принято сегодня, 12 февраля, на заседании правительства края, сообщили в пресс-службе региональной администрации:

- Режим повышенной готовности вводится для органов управления и специальных служб. Его цель – принятие оперативных мер для предупреждения и предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций.

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С 21 февраля по 14 марта (с 6 утра до 10 вечера) движение на дорогах Красноярска будет ограничено. Речь идет о грузовом транспорте, пояснили в КрУДоре. Такая необходимость возникла для обеспечения безопасности в период подготовки и проведения Универсиады.

Итак, грузовикам с массой больше пяти тонн запретят въезжать со стороны дорог Р-255 «Сибирь» (западное направление), «Красноярск – станция Минино», Р-257 «Енисей». (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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