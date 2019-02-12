12 Февр. 13:26 2019-02-12T13:29:53+03:00

Красноярцев предупредили об ограничениях на дорогах до 14 марта. Схема: КрУДор.

Речь идет только о грузовых авто

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С 21 февраля по 14 марта (с 6 утра до 10 вечера) движение на дорогах Красноярска будет ограничено. Речь идет о грузовом транспорте, пояснили в КрУДоре. Такая необходимость возникла для обеспечения безопасности в период подготовки и проведения Универсиады.

Итак, грузовикам с массой больше пяти тонн запретят въезжать со стороны дорог Р-255 «Сибирь» (западное направление), «Красноярск – станция Минино», Р-257 «Енисей».

Перечисляем участки, где такое движение разрешено.

В Октябрьском районе:

- по ул. Калинина от строения № 74/1 до пересечения с ул. 1-я Приручейная

- на участке от пересечения с ул. Норильская до границы г. Красноярска в сторону автомобильной дороги «Красноярск - Элита».

В Железнодорожном районе:

- по ул. Калинина от ул. Маерчака до строения № 74/1 по ул. Калинина;

- по ул. Маерчака;

- по пр. Свободный, на участке от пересечения с ул. Телевизорная до пересечения с ул. Маерчака;

- по ул. Борьбы,

- по ул. Мечникова,

- по ул. Северная,

- по ул. Железнодорожников,

- по ул. Республики от ул. Железнодорожников до ул. Маерчака.

В Центральном районе:

- по ул. Северное шоссе;

- по ул. 2-я Брянская;

- по ул. Брянская от границы города до пересечения с ул. 2-я Брянская;

- по ул. Караульная;

- по ул. Линейная от ул. Караульная до ул. Степана Разина;

- по ул. Любы Шевцовой;

- по ул. Дмитрия Мартынова от ул. Дальневосточная 4-я до ул. Линейная;

- по ул. Чернышевского от ул. Караульной до ул. Березина;

- по ул. Мужества от ул. Чернышевского до ул. Линейная;

- по ул. Березина от ул. Любы Шевцовой до ул. Линейная;

- по ул. Гагарина от ул. Любы Шевцовой до ул. Линейная;

- по ул. Авиационная от ул. Любы Шевцовой до ул. Линейная.

В Советском районе:

- по ул. Енисейский тракт, до съезда с путепровода «Северный» через ж/д пути в мкр. Северный на ул. Гайдашовка;

- по ул. Северное шоссе (в границах Советского района);

- по ул. Ястынская;

- по ул. Гайдашовка;

- по ул. Полигонная;

- по ул. Пограничников;

- по ул. Кразовская;

- по ул. Башиловская;

- по ул. Технологическая;

- по мосту «Совмещенный 777».

В Ленинском районе:

- по ул. Крайняя;

- по ул. Чайковского;

- по пр. им. газ. «Красноярский рабочий» от ул. Корнетова до ул. Транспортный проезд;

- по пер. Сибирский от ул. Крайняя до дома № 6;

- по мосту «Октябрьский» (в границах Ленинского района);

- по ул. Мичурина на участке от Октябрьского моста до пересечения с ул. Московская.

В Кировском районе:

- по пр. им. газ. «Красноярский рабочий» (в границах Кировского района);

- по ул. Затонская от ул. Академика Вавилова до пр. им. газ. «Красноярский рабочий».

В Свердловском районе:

- по пр. им. газ. «Красноярский рабочий» (в границах Свердловского района);

- по ул. Александра Матросова от пересечения с ул. Семафорная до Предмостной площади;

- по ул. Свердловская;

- по пер. Уральский;

- по ул. Базайская;

- по ул. Туристская;

- по ул. Канская;

- по ул. Саянская;

- по ул. Ключевская;

- по Николаевскому мосту.

Далее в тот же период запретят стоянку и остановку тяжелых грузовых автомобилей на данных участках:

- Лесопарковая;

- Свободный на участке от ул. Высотная до ул. Биатлонная;

- Михаила Годенко;

- Академика Киренского;

- Елены Стасовой;

- Гусарова;

- Братьев Абалаковых;

- Красная площадь;

- Робеспьера от ул. Красная площадь до ул. Копылова;

- Дубровинского;

- Вейнбаума;

- Ленина от Белинского до ул. Профсоюзов;

- Перенсона;

- Молокова от ул. Шахтеров до ул. Авиаторов;

- Взлетная от ул. Шахтеров до ул. Октябрьская;

- 78 Добровольческой Бригады;

- Октябрьская;

- «Красноярский рабочий» от Предмостной площади до Транспортного проезда;

- Крайняя;

- Чайковского от пр. им. газ. «Красноярский рабочий» до ул. Крайняя;

- Юности;

- Парковая;

- Свердловская;

- Александра Матросова.

Ограничения движения не распространяются на:

- регулярные перевозки пассажиров и багажа автотранспортом по межрегиональным, межмуниципальным, муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

- перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

- регулярные пассажирские международные автомобильные перевозки;

- организованные перевозки групп детей автобусами в городском, пригородном или междугородном сообщении;

- дорожную технику, выполняющую работы по содержанию автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения;

- специализированную технику, выполняющую работы по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов;

- специализированные грузовые автомобили, используемые для перевозки молока в цистернах, при условии предоставления документов, подтверждающих маршрут и (или) цель движения по маршруту;

- транспортные средства экстренных и оперативных служб, имеющих цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы;

- транспортные средства, используемые для обеспечения проведения мероприятий Универсиады, при наличии аккредитационного свидетельства.

ИСТОЧНИК KP.RU