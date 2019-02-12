Красноярцев предупредили об ограничениях на дорогах до 14 марта
С 21 февраля по 14 марта (с 6 утра до 10 вечера) движение на дорогах Красноярска будет ограничено. Речь идет о грузовом транспорте, пояснили в КрУДоре. Такая необходимость возникла для обеспечения безопасности в период подготовки и проведения Универсиады.
Итак, грузовикам с массой больше пяти тонн запретят въезжать со стороны дорог Р-255 «Сибирь» (западное направление), «Красноярск – станция Минино», Р-257 «Енисей».
Перечисляем участки, где такое движение разрешено.
В Октябрьском районе:
- по ул. Калинина от строения № 74/1 до пересечения с ул. 1-я Приручейная
- на участке от пересечения с ул. Норильская до границы г. Красноярска в сторону автомобильной дороги «Красноярск - Элита».
В Железнодорожном районе:
- по ул. Калинина от ул. Маерчака до строения № 74/1 по ул. Калинина;
- по ул. Маерчака;
- по пр. Свободный, на участке от пересечения с ул. Телевизорная до пересечения с ул. Маерчака;
- по ул. Борьбы,
- по ул. Мечникова,
- по ул. Северная,
- по ул. Железнодорожников,
- по ул. Республики от ул. Железнодорожников до ул. Маерчака.
В Центральном районе:
- по ул. Северное шоссе;
- по ул. 2-я Брянская;
- по ул. Брянская от границы города до пересечения с ул. 2-я Брянская;
- по ул. Караульная;
- по ул. Линейная от ул. Караульная до ул. Степана Разина;
- по ул. Любы Шевцовой;
- по ул. Дмитрия Мартынова от ул. Дальневосточная 4-я до ул. Линейная;
- по ул. Чернышевского от ул. Караульной до ул. Березина;
- по ул. Мужества от ул. Чернышевского до ул. Линейная;
- по ул. Березина от ул. Любы Шевцовой до ул. Линейная;
- по ул. Гагарина от ул. Любы Шевцовой до ул. Линейная;
- по ул. Авиационная от ул. Любы Шевцовой до ул. Линейная.
В Советском районе:
- по ул. Енисейский тракт, до съезда с путепровода «Северный» через ж/д пути в мкр. Северный на ул. Гайдашовка;
- по ул. Северное шоссе (в границах Советского района);
- по ул. Ястынская;
- по ул. Гайдашовка;
- по ул. Полигонная;
- по ул. Пограничников;
- по ул. Кразовская;
- по ул. Башиловская;
- по ул. Технологическая;
- по мосту «Совмещенный 777».
В Ленинском районе:
- по ул. Крайняя;
- по ул. Чайковского;
- по пр. им. газ. «Красноярский рабочий» от ул. Корнетова до ул. Транспортный проезд;
- по пер. Сибирский от ул. Крайняя до дома № 6;
- по мосту «Октябрьский» (в границах Ленинского района);
- по ул. Мичурина на участке от Октябрьского моста до пересечения с ул. Московская.
В Кировском районе:
- по пр. им. газ. «Красноярский рабочий» (в границах Кировского района);
- по ул. Затонская от ул. Академика Вавилова до пр. им. газ. «Красноярский рабочий».
В Свердловском районе:
- по пр. им. газ. «Красноярский рабочий» (в границах Свердловского района);
- по ул. Александра Матросова от пересечения с ул. Семафорная до Предмостной площади;
- по ул. Свердловская;
- по пер. Уральский;
- по ул. Базайская;
- по ул. Туристская;
- по ул. Канская;
- по ул. Саянская;
- по ул. Ключевская;
- по Николаевскому мосту.
Далее в тот же период запретят стоянку и остановку тяжелых грузовых автомобилей на данных участках:
- Лесопарковая;
- Свободный на участке от ул. Высотная до ул. Биатлонная;
- Михаила Годенко;
- Академика Киренского;
- Елены Стасовой;
- Гусарова;
- Братьев Абалаковых;
- Красная площадь;
- Робеспьера от ул. Красная площадь до ул. Копылова;
- Дубровинского;
- Вейнбаума;
- Ленина от Белинского до ул. Профсоюзов;
- Перенсона;
- Молокова от ул. Шахтеров до ул. Авиаторов;
- Взлетная от ул. Шахтеров до ул. Октябрьская;
- 78 Добровольческой Бригады;
- Октябрьская;
- «Красноярский рабочий» от Предмостной площади до Транспортного проезда;
- Крайняя;
- Чайковского от пр. им. газ. «Красноярский рабочий» до ул. Крайняя;
- Юности;
- Парковая;
- Свердловская;
- Александра Матросова.
Ограничения движения не распространяются на:
- регулярные перевозки пассажиров и багажа автотранспортом по межрегиональным, межмуниципальным, муниципальным маршрутам регулярных перевозок;
- перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;
- регулярные пассажирские международные автомобильные перевозки;
- организованные перевозки групп детей автобусами в городском, пригородном или междугородном сообщении;
- дорожную технику, выполняющую работы по содержанию автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения;
- специализированную технику, выполняющую работы по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов;
- специализированные грузовые автомобили, используемые для перевозки молока в цистернах, при условии предоставления документов, подтверждающих маршрут и (или) цель движения по маршруту;
- транспортные средства экстренных и оперативных служб, имеющих цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы;
- транспортные средства, используемые для обеспечения проведения мероприятий Универсиады, при наличии аккредитационного свидетельства.
ИСТОЧНИК KP.RU