12 Февр. 13:08 2019-02-12T13:08:27+03:00

Два новых пункта мониторинга состояния воздуха появятся в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Их установят в Свердловском и Кировском районах

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Два новых пункта мониторинга состояния воздуха готовятся смонтировать в Красноярске. Посты контроля за 25 миллионов рублей приобрела «Сибирская генерирующая компания».

Когда пункты установят, СГК планирует передать их министерству экологии и рационального природопользования Красноярского края.

По словам представителей компании, новые посты – это дополнительная возможность улучшения качества экологических исследований. Всего в Красноярске их станет 11.

Привезенные пункты поставят на улице 60 лет Октября около здания администрации Свердловского района и на улице Котовского - в Кировском районе. Сейчас для них уже залиты фундаменты.

К слову, каждый пункт мониторинга круглые сутки проверяет воздух на содержание пятнадцати вредных веществ. Также будут изучаться метеорологические условия. Это температура воздуха и его влажность, направление и скорость ветра, атмосферное давление.

ИСТОЧНИК KP.RU