Проезд в красноярских автобусах подорожает через 10 дней
Официально объявлено, когда подорожает проезд в автобусах Красноярска. Платить за билет не 22 рубля, а все 26 мы начнем через 10 дней, то есть с 22 февраля. Об этом сообщили в министерстве транспорта Красноярского края. Соответствующий приказ уже подписан. Что касается проезда по транспортной карте, он будет стоить 25 рублей.
О том, что ценник поднимут, говорили уже давно. И даже озвучивали, на сколько. Впрочем, точную дату, с которой мы начнем ездить по-новому, не называли.
Зато повышение платы за проезд активно обсуждалось в соцсетях.
- 26 рублей за поездку в таких автобусах – это слишком, - в таком мнении сходятся многие горожане. – В салоне холодно, в морозы часто не продохнуть от выхлопных газов, водители, бывают, курят. Хочется надеяться, что с повышением платы что-то изменится. Хотя практика показывает – так не происходит.
Напомним, до этого проезд дорожал осенью 2015 года. Тогда плату повысили с 19 до 22 рублей
ИСТОЧНИК KP.RU