2019-02-12T11:38:30+03:00
Общество

Проезд в красноярских автобусах подорожает через 10 дней

Билет обойдется нам уже в 26 рублей
Ася ЖУКОВА
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Проезд в красноярских автобусах подорожает через 10 дней.Проезд в красноярских автобусах подорожает через 10 дней.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Официально объявлено, когда подорожает проезд в автобусах Красноярска. Платить за билет не 22 рубля, а все 26 мы начнем через 10 дней, то есть с 22 февраля. Об этом сообщили в министерстве транспорта Красноярского края. Соответствующий приказ уже подписан. Что касается проезда по транспортной карте, он будет стоить 25 рублей.

О том, что ценник поднимут, говорили уже давно. И даже озвучивали, на сколько. Впрочем, точную дату, с которой мы начнем ездить по-новому, не называли.

Зато повышение платы за проезд активно обсуждалось в соцсетях.

- 26 рублей за поездку в таких автобусах – это слишком, - в таком мнении сходятся многие горожане. – В салоне холодно, в морозы часто не продохнуть от выхлопных газов, водители, бывают, курят. Хочется надеяться, что с повышением платы что-то изменится. Хотя практика показывает – так не происходит.

Напомним, до этого проезд дорожал осенью 2015 года. Тогда плату повысили с 19 до 22 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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