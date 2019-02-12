2019-02-12T11:08:56+03:00
Происшествия

Красноярцы за сутки собрали деньги, чтобы отправить на родину тело погибшей в ДТП девушки

Она оказалась иностранкой, приехала из Казахстана
Ася ЖУКОВА
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Красноярцы собрали деньги, чтобы отправить на родину тело погибшей в ДТП девушки. Фото: Наш микрорайон Солнечный.Красноярцы собрали деньги, чтобы отправить на родину тело погибшей в ДТП девушки. Фото: Наш микрорайон Солнечный.
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Красноярцы собрали больше 100 тысяч рублей за сутки, чтобы перевезти тело девушки, погибшей в ДТП, на родину. Как оказалось, она уроженка Казахстана, ее семья живет в другой стране, сообщили в группе «Наш микрорайон Солнечный». Ей было всего 23 года.

Напомним, трагедия произошла вчера, 11 февраля, на улице 60 лет образования СССР – в районе ЖК «Ярослав». Предварительно: девушка направлялась на работу, шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Внезапно появился автомобиль Toyota Wish. Водитель не пропустил пешехода… От сильного удара девушка погибла на месте.

Девушка погибла в ДТП..

Есть версия, что мужчина увидел ее слишком поздно. Пытался уйти от столкновения, вырулил на встречную полосу. И устроил там еще одну аварию – лоб в лоб въехал в Chevrolet Captiva.

… Когда выяснилось, что девушка – иностранка (ее мама и родные в Казахстане, отца нет) и отправлять ее на родину просто не на что, люди откликнулись. Нужную сумму удалось собрать всего за несколько часов.

Девушка погибла на месте. Фото: Наш микрорайон Солнечный.

Девушка погибла на месте. Фото: Наш микрорайон Солнечный.

- Спасибо всем тем, кто помог Валюше поехать домой! – пишут близкие в соцсетях. – Если останутся деньги, мы отправим их ее маме на похороны.

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Сотрудники ГИБДД в данный момент оформляют аварию, которая произошла утром 11 февраля в Солнечном. Здесь на пешеходном переходе насмерть сбили девушку (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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