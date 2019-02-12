Красноярский ученый на Байкале открыл новый минерал

12 Февр. 10:28 2019-02-12T11:59:23+03:00

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Красноярский исследователь стал первооткрывателем нового минерала — огнитита. Доцента кафедры геологии месторождений СФУ Геннадия Шведова официально признали соавтором открытия на заседании Комиссии по новым минералам в Японии.

Как рассказал сам ученый, неизвестное соединение он обнаружил почти пять лет назад, когда изучал руды в районе Байкала. Составил отчет, взялся за другие дела. А после, изучая находку, обратил внимание на ее необычную структуру.

Попросил коллег подключиться к исследованиям. И в январе 2019 года международная комиссия решила: это новый минерал. Авторы собирались назвать его Байкалитом, но это «имя» было уже занято. Выбрали другое – огнитит. В честь массива Огнит в Иркутской области, где его отыскали.

Новый минерал состоит из никеля, висмута и теллура. Он поступил в коллекцию красноярского музея геологии. Есть вероятность, что находка может быть применена в квантовой электронике.

ИСТОЧНИК KP.RU