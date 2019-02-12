Рекламу на заборах запретили в Красноярске

12 Февр. 10:02 2019-02-12T10:02:44+03:00

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В Красноярске ограничили рекламу на заборах. Об этом сообщила «Служба городовых» в своем инстаграме. По данным организации, на днях были внесены изменения в архитектурно-художественный регламент.

Теперь в нем четко прописано: «размещение любых информационных и рекламных конструкций на ограждениях» не допускается. Правда, есть исключения:

- для разрешенной рекламы на заборах стройплощадок;

- для информационных табличек и досок в названиями учреждений. Такие панно должны быть не больше 0,4 х 0,6 м и 0,8 х 1,2 м, соответственно;

- для информационных конструкций с названием и профилем деятельности организации - над въездом на территорию предприятия.

Кроме того, в регламенте указывается, как должно выглядеть само ограждение. Нельзя устанавливать глухие и железобетонные, использовать колючую проволоку (в жилых, общественных и рекреационных территориях). Причем можно применять только натуральные (камень, металл, дерево) или ахроматические (черный, белый, серый) цвета.

И в дополнение: на деревьях и опорах освещения не допускается вешать плакаты и объявления. Это неэстетично, к тому же плохо закрепленные конструкции могут быть опасны.

ИСТОЧНИК KP.RU