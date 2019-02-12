2019-02-12T09:44:47+03:00
Общество

Буденовки, снегири и цвета триколора. Детсадовцы связали шапки и шарфики для гостей универсиады

«В холодном сибирском городе живут люди с горячими сердцами»
Ася ЖУКОВА
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Буденовки, снегири и цвета триколора. Детсадовцы связали шапки и шарфики для гостей универсиады. Фото: пресс-служба главного управления образования.Буденовки, снегири и цвета триколора. Детсадовцы связали шапки и шарфики для гостей универсиады. Фото: пресс-служба главного управления образования.
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Дошкольники из 35-ти детских садов подготовили теплые подарки для гостей и участников Зимней универсиады-2019 в Красноярске. Как рассказали в пресс-службе главного управления образования, дети связали 250 шапок и шарфов:

- На тот случай, если гости из южных стран забудут захватить с собой теплые вещи.

Еще в прошлом году в детских садах массово открылись кружки рукоделия. Спицы в руки взяли не только ребятишки с мамами и педагогами, но даже папы и дедушки. Тот, кто не умел вязать, учился в процессе. И теперь в коллекции – сотни руковичек, снудов, шарфов и шапок.

Причем в каждом садике они особые. В 68-м это варежки с числом 2019 и снежинками. В 102-м и 231 – традиционные узоры. А в 159-м - варежки со снегирями.

В детском саду № 254 использовали только цвета российского триколора. А заодно вышили на каждой вещи слово «Красноярск». В 303-м решили поразить гостей шапочками-будёновками и вязаными подушками.

Ну а в 142-м в каждый подарок вложили записку на русском и английском: «Эти варежки согреют вас в холодном сибирском городе, где живут люди с горячими сердцами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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