2019-02-12T09:23:24+03:00
Общество

«Ездил на игру на костылях»: красноярец продает флаг «Зенита» за миллион рублей

На стяге – автографы «золотого состава» команды
Ася ЖУКОВА
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Красноярец продает флаг «Зенита» за миллион рублей. Фото: сайт "Юла".Красноярец продает флаг «Зенита» за миллион рублей. Фото: сайт "Юла".
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Болельщик из Красноярска продает флаг «Зенита» за миллион рублей. Такое объявление появилось сегодня на сайте «Юла». С пояснением:

- Автографы «золотого состава» «Зенита», обладателей Кубка и Суперкубка УЕФА. Аршавин, Зырянов, Анюков, Шкртел, Погребняк, Тимощук, Ширл, Ким Дон Чжин, Дик Адвокат, Радимов.

Объявление Леонида. Фото: сайт "Юла".

Объявление Леонида. Фото: сайт "Юла".

Откуда такой раритет? Вот что рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск Леонид, продавец, который разместил объявление:

- За «Зенит» болею с детства, с шести лет, с тех пор как побывал с родителями в Питере. В 2007-м году отправился на матч. Помню, еще ногу сломал, ездил на игру на костылях. Но меня это не остановило. Договорился – и на флаге расписался весь «золотой» состав. Кстати, «Зенит» тогда играл с «Томью» и победил со счетом 1:0.

Все это время флаг висел на стенке, даже особенно не выгорел, автографы игроков на нем видно хорошо. Считаю, миллион - цена достойная. Автографы звезд, такие флаги продаются, бывает, и за 20 тысяч долларов. Расставаться с ним жалко, но за хорошую цену, отчего бы и нет? Пока покупатели не подтянулись, сегодня весь день звонят только журналисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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