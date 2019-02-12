Леденцами из ягеля и грибов угостили оленей в красноярском зоопарке

12 Февр. 08:34 2019-02-12T08:34:27+03:00

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В «Роевом ручье» под Красноярском для северных оленей приготовили любимое лакомство – «леденцы» из ягеля и грибов. Добавили туда таежных трав и немного комбикорма. А после зарыли в снег, чтобы питомцы могли заняться выкапыванием, это их любимое зимнее дело.

На кадрах видно: олени тут же кинулись добывать импровизированное «мороженое», да так увлеченно. А потом с аппетитом пообедали.

- Неудивительно: северный олень способен почуять запах ягеля даже под толстым слоем снега, - говорят в «Роевом ручье».

Леденцы для северных оленей..

Кстати, это очень интересные животные. Они пережили ледниковый период. Так что сибирскими морозами оленей не удивишь. У них густая шерсть, которая помогает пережить стужу до минус 60. Плюс особые копыта, зимой подушечки на них затягиваются, открывается твердый край. Благодаря ему, олени не скользят по люду и снегу.

А еще в холодное время года эти животные меняют цвет глаз. Из золотистого в голубой. К тому же они могут видеть ультрафиолетовое излучение. В итоге снег их не слепит, они легко замечают на нем лишайник или мелких грызунов.

ИСТОЧНИК KP.RU