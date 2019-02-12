«Непроходимые джунгли»: в красноярской клинике установили упирающийся в колонну пандус

12 Февр. 07:43 2019-02-12T11:59:35+03:00

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В одной из клиник Красноярска смонтировали пандус, который упирается прямо в колонну. Об этом рассказала в своем фейсбуке пользователь Ника Маркова.

На днях ей пришлось обратиться в клинику за помощью. Она потребовалась ее близкому человеку, он передвигается в инвалидной коляске. Когда женщина приехала на улицу Весны, где располагается учреждение, то была в шоке:

- Подъезжаю: отличный пандус. Широкий, выложен отличным нескользким кафелем, площадки для разворота очень удобные. Правда закончился пандус… колонной, которая перегораживает подъезд к дверям. Мне бы очень хотелось ответа от руководителей клиники. А вы зачем вообще пандус делали? чтобы разрешительные документы получить, да? Ну, явно же не для того чтобы им пользовались.

Дальше – больше. Кое-как зашли, а внутри. Узкие двери, лестничные пролеты. Преодолеть их человеку в инвалидном кремле просто нереально.

- В следующий раз, когда чиновники будут бодро отчитываться про доступную среду, просто не верьте. Собственно, открытия-то не случилось, конечно. Я так-то дважды мать и поверьте, наш город непроходимые джунгли даже для мамы с коляской. Я в курсе. А когда в коляске у тебя мужчина весом около 70…

ИСТОЧНИК KP.RU