«Непроходимые джунгли»: в красноярской клинике установили упирающийся в колонну пандус
В одной из клиник Красноярска смонтировали пандус, который упирается прямо в колонну. Об этом рассказала в своем фейсбуке пользователь Ника Маркова.
На днях ей пришлось обратиться в клинику за помощью. Она потребовалась ее близкому человеку, он передвигается в инвалидной коляске. Когда женщина приехала на улицу Весны, где располагается учреждение, то была в шоке:
- Подъезжаю: отличный пандус. Широкий, выложен отличным нескользким кафелем, площадки для разворота очень удобные. Правда закончился пандус… колонной, которая перегораживает подъезд к дверям. Мне бы очень хотелось ответа от руководителей клиники. А вы зачем вообще пандус делали? чтобы разрешительные документы получить, да? Ну, явно же не для того чтобы им пользовались.
Дальше – больше. Кое-как зашли, а внутри. Узкие двери, лестничные пролеты. Преодолеть их человеку в инвалидном кремле просто нереально.
- В следующий раз, когда чиновники будут бодро отчитываться про доступную среду, просто не верьте. Собственно, открытия-то не случилось, конечно. Я так-то дважды мать и поверьте, наш город непроходимые джунгли даже для мамы с коляской. Я в курсе. А когда в коляске у тебя мужчина весом около 70…
ИСТОЧНИК KP.RU