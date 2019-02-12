2019-02-12T11:59:35+03:00
Происшествия

«Непроходимые джунгли»: в красноярской клинике установили упирающийся в колонну пандус

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В красноярской клинике установили упирающийся в колонну пандус. Фото: Ника МАРКОВА.В красноярской клинике установили упирающийся в колонну пандус. Фото: Ника МАРКОВА.
Изменить размер текста:

В одной из клиник Красноярска смонтировали пандус, который упирается прямо в колонну. Об этом рассказала в своем фейсбуке пользователь Ника Маркова.

На днях ей пришлось обратиться в клинику за помощью. Она потребовалась ее близкому человеку, он передвигается в инвалидной коляске. Когда женщина приехала на улицу Весны, где располагается учреждение, то была в шоке:

- Подъезжаю: отличный пандус. Широкий, выложен отличным нескользким кафелем, площадки для разворота очень удобные. Правда закончился пандус… колонной, которая перегораживает подъезд к дверям. Мне бы очень хотелось ответа от руководителей клиники. А вы зачем вообще пандус делали? чтобы разрешительные документы получить, да? Ну, явно же не для того чтобы им пользовались.

Дальше – больше. Кое-как зашли, а внутри. Узкие двери, лестничные пролеты. Преодолеть их человеку в инвалидном кремле просто нереально.

- В следующий раз, когда чиновники будут бодро отчитываться про доступную среду, просто не верьте. Собственно, открытия-то не случилось, конечно. Я так-то дважды мать и поверьте, наш город непроходимые джунгли даже для мамы с коляской. Я в курсе. А когда в коляске у тебя мужчина весом около 70…

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор края рассказал президенту, как в Красноярске сносят ветхие дома
В Красноярске на стройке из шахты лифта достали тело мужчины
Губернатор Красноярского края подарил школьнику концертную балалайку
В Красноярске построят три новых школы в этом году
Красноярцы вышли на пикет с требованием построить школу в Солнечном
Красноярским инспекторам ДПС выдали планшеты, чтобы быстрее штрафовать водителей
ВТБ на четверть увеличил объем средств под управлением в сегменте «Привилегия»
В Красноярске сделали новые и переименовали старые автобусные остановки
Мэрию заставляют отремонтировать аварийное общежитие в центре Красноярска
В красноярском детском саду устроили выставку рисунков, где главными героями стали снеговики
На скользкие ступеньки Виноградовского моста положили резиновые коврики
Мэр Красноярска высказался за снос строящегося на тротуаре кафе «Кантри»
В Красноярске назвали самые популярные у прервоклассников школы
Прекрасным читательницам «Комсомолка» дарит подвеску
Роман о любви в подарок – только читателям «Комсомолки»!
В Красноярском крае лесоруб сжег товарищей в вагончике
В «Роевом ручье» проверили, вспомнят ли соску подросшие лосята, и накормили их отваром
Tele2 опередила конкурентов по темпам строительства LTE-сетей
Бобровый лог сменил режим работы из-за подготовки к Универсиаде
Красноярка продает коллекцию точилок для карандашей за миллион рублей
Об участии в Универсиаде-2019 заявили 58 стран мира
Медсестрам в Сосновоборске выплатили зарплату после вмешательства прокуроров
В Красноярском крае на 5 лет запретили срезать панты у северных оленей
Красноярск сутки продержался в топ-3 рейтинга самых грязных городов мира
В Красноярске «заминировали» Арену-Север