2019-02-12T07:07:26+03:00
Общество

База отдыха «Бузим» под Красноярском арестована за 3-миллионный долг

И сразу же было возвращено больше трети суммы
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
База отдыха «Бузим» под Красноярском арестована за 3-миллионный долг.База отдыха «Бузим» под Красноярском арестована за 3-миллионный долг.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Под Красноярском арестована база отдыха «Бузим» за долги по налогам в 3 миллиона рублей. Об этом сообщили на сайте судебных приставов Красноярского края.

По словам представителей ведомства, в Сухобузимский районный отдел поступило постановление о том, что с общества с ограниченной ответственностью «Бузим» требуется взыскать крупный долг.

Было открыто исполнительное производство. Приставы несколько раз отправляли руководству компании требования погасить задолженность. Иначе мы будем вынуждены применить принудительные меры, предупреждали они. Однако реальных действий от должника так и не последовало.

В итоге приставы наложили арест на здание самой базы. А потом собирались передать ее имущество на оценку и реализацию. Чтобы не допустить этого, должник сразу же нашел миллион рублей и погасил часть недоимки. И вскоре пообещал выплатить оставшуюся часть суммы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор края рассказал президенту, как в Красноярске сносят ветхие дома
В Красноярске на стройке из шахты лифта достали тело мужчины
Губернатор Красноярского края подарил школьнику концертную балалайку
В Красноярске построят три новых школы в этом году
Красноярцы вышли на пикет с требованием построить школу в Солнечном
Красноярским инспекторам ДПС выдали планшеты, чтобы быстрее штрафовать водителей
ВТБ на четверть увеличил объем средств под управлением в сегменте «Привилегия»
В Красноярске сделали новые и переименовали старые автобусные остановки
Мэрию заставляют отремонтировать аварийное общежитие в центре Красноярска
В красноярском детском саду устроили выставку рисунков, где главными героями стали снеговики
На скользкие ступеньки Виноградовского моста положили резиновые коврики
Мэр Красноярска высказался за снос строящегося на тротуаре кафе «Кантри»
В Красноярске назвали самые популярные у прервоклассников школы
Прекрасным читательницам «Комсомолка» дарит подвеску
Роман о любви в подарок – только читателям «Комсомолки»!
В Красноярском крае лесоруб сжег товарищей в вагончике
В «Роевом ручье» проверили, вспомнят ли соску подросшие лосята, и накормили их отваром
Tele2 опередила конкурентов по темпам строительства LTE-сетей
Бобровый лог сменил режим работы из-за подготовки к Универсиаде
Красноярка продает коллекцию точилок для карандашей за миллион рублей
Об участии в Универсиаде-2019 заявили 58 стран мира
Медсестрам в Сосновоборске выплатили зарплату после вмешательства прокуроров
В Красноярском крае на 5 лет запретили срезать панты у северных оленей
Красноярск сутки продержался в топ-3 рейтинга самых грязных городов мира
В Красноярске «заминировали» Арену-Север