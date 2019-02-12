База отдыха «Бузим» под Красноярском арестована за 3-миллионный долг

12 Февр. 07:07 2019-02-12T07:07:26+03:00

И сразу же было возвращено больше трети суммы

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Под Красноярском арестована база отдыха «Бузим» за долги по налогам в 3 миллиона рублей. Об этом сообщили на сайте судебных приставов Красноярского края.

По словам представителей ведомства, в Сухобузимский районный отдел поступило постановление о том, что с общества с ограниченной ответственностью «Бузим» требуется взыскать крупный долг.

Было открыто исполнительное производство. Приставы несколько раз отправляли руководству компании требования погасить задолженность. Иначе мы будем вынуждены применить принудительные меры, предупреждали они. Однако реальных действий от должника так и не последовало.

В итоге приставы наложили арест на здание самой базы. А потом собирались передать ее имущество на оценку и реализацию. Чтобы не допустить этого, должник сразу же нашел миллион рублей и погасил часть недоимки. И вскоре пообещал выплатить оставшуюся часть суммы.

ИСТОЧНИК KP.RU