2019-02-12T06:44:58+03:00
Происшествия

«Хотели арт-объект, получили каток»: на Металлургов прорвало ржавую трубу

Об этом сообщили в соцсетях
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
«Хотели арт-объект, получили каток»: на Металлургов прорвало ржавую трубу. Фото: стоп-кадр видео паблика "Я живу в Советском районе".«Хотели арт-объект, получили каток»: на Металлургов прорвало ржавую трубу. Фото: стоп-кадр видео паблика "Я живу в Советском районе".
Изменить размер текста:

На проспекте Металлургов в Красноярске лопнула ржавая труба, которую собирались превратить в арт-объект. Видео аварии разместили в паблике «Я живу в Советском районе».

- Проспект Металлургов, любимые трубы, - комментирует автор во время съемки. – Красота… Каток заливаем?

На кадрах видно: из-за порыва трубы вокруг образовался водопад изо льда. А вокруг него, действительно, «каток».

Напомним, несколько дней назад стало известно: из этой трубы хотят сделать арт-объект. Как рассказал глава района Дмитрий Дмитриев в своем инстаграме, проект запустят к началу лета.

Вскоре коллектор очистили от ярких рекламных баннеров, а с приходом тепла обещали расписать. Но в морозы старая труба не выдержала, и вода залила все вокруг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор края рассказал президенту, как в Красноярске сносят ветхие дома
В Красноярске на стройке из шахты лифта достали тело мужчины
Губернатор Красноярского края подарил школьнику концертную балалайку
В Красноярске построят три новых школы в этом году
Красноярцы вышли на пикет с требованием построить школу в Солнечном
Красноярским инспекторам ДПС выдали планшеты, чтобы быстрее штрафовать водителей
ВТБ на четверть увеличил объем средств под управлением в сегменте «Привилегия»
В Красноярске сделали новые и переименовали старые автобусные остановки
Мэрию заставляют отремонтировать аварийное общежитие в центре Красноярска
В красноярском детском саду устроили выставку рисунков, где главными героями стали снеговики
На скользкие ступеньки Виноградовского моста положили резиновые коврики
Мэр Красноярска высказался за снос строящегося на тротуаре кафе «Кантри»
В Красноярске назвали самые популярные у прервоклассников школы
Прекрасным читательницам «Комсомолка» дарит подвеску
Роман о любви в подарок – только читателям «Комсомолки»!
В Красноярском крае лесоруб сжег товарищей в вагончике
В «Роевом ручье» проверили, вспомнят ли соску подросшие лосята, и накормили их отваром
Tele2 опередила конкурентов по темпам строительства LTE-сетей
Бобровый лог сменил режим работы из-за подготовки к Универсиаде
Красноярка продает коллекцию точилок для карандашей за миллион рублей
Об участии в Универсиаде-2019 заявили 58 стран мира
Медсестрам в Сосновоборске выплатили зарплату после вмешательства прокуроров
В Красноярском крае на 5 лет запретили срезать панты у северных оленей
Красноярск сутки продержался в топ-3 рейтинга самых грязных городов мира
В Красноярске «заминировали» Арену-Север