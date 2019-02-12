«Хотели арт-объект, получили каток»: на Металлургов прорвало ржавую трубу
На проспекте Металлургов в Красноярске лопнула ржавая труба, которую собирались превратить в арт-объект. Видео аварии разместили в паблике «Я живу в Советском районе».
- Проспект Металлургов, любимые трубы, - комментирует автор во время съемки. – Красота… Каток заливаем?
На кадрах видно: из-за порыва трубы вокруг образовался водопад изо льда. А вокруг него, действительно, «каток».
Напомним, несколько дней назад стало известно: из этой трубы хотят сделать арт-объект. Как рассказал глава района Дмитрий Дмитриев в своем инстаграме, проект запустят к началу лета.
Вскоре коллектор очистили от ярких рекламных баннеров, а с приходом тепла обещали расписать. Но в морозы старая труба не выдержала, и вода залила все вокруг.
ИСТОЧНИК KP.RU