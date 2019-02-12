12 Февр. 06:44 2019-02-12T06:44:58+03:00

«Хотели арт-объект, получили каток»: на Металлургов прорвало ржавую трубу. Фото: стоп-кадр видео паблика "Я живу в Советском районе".

Об этом сообщили в соцсетях

Изменить размер текста: A A

На проспекте Металлургов в Красноярске лопнула ржавая труба, которую собирались превратить в арт-объект. Видео аварии разместили в паблике «Я живу в Советском районе».

- Проспект Металлургов, любимые трубы, - комментирует автор во время съемки. – Красота… Каток заливаем?

На кадрах видно: из-за порыва трубы вокруг образовался водопад изо льда. А вокруг него, действительно, «каток».

Напомним, несколько дней назад стало известно: из этой трубы хотят сделать арт-объект. Как рассказал глава района Дмитрий Дмитриев в своем инстаграме, проект запустят к началу лета.

Вскоре коллектор очистили от ярких рекламных баннеров, а с приходом тепла обещали расписать. Но в морозы старая труба не выдержала, и вода залила все вокруг.

ИСТОЧНИК KP.RU