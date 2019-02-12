12 Февр. 06:13 2019-02-12T06:13:43+03:00

В Хакасии реализованы благотворительные проекты на сумму более 16 млн рублей. Фото: "Русский уголь".

В текущем году их реализация будет продолжаться

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Средства на реализацию культурных, спортивных, социальных проектов, а также на оказание адресной благотворительной помощи жителям Хакасии выделили разрез Степной компании «Русский Уголь» и Благотворительный фонд «САФМАР» Михаила Гуцериева. Общая сумма благотворительной помощи в 2018 году составила более 16 миллионов рублей.

При поддержке Благотворительно фонда «САФМАР» в 2018 год в столице Хакасии прошли массовые культурные мероприятия: оперный концерт в день рождения республики, второй международный молодежный музыкальный фестиваль электронной музыки «SOLARBASS» и большой концерт для всех выпускников Хакасии.

В Черногорске благодаря фонду «САФМАР» состоялось празднование Дня города и Дня Шахтера, также на средства фонда в преддверии новогодних праздников был создан ледовый городок. На стадионе «Шахтер» проведена реконструкция хоккейной коробки и возведена зрительская трибуна.

Кроме того, разрез Степной компании «Русский Уголь» традиционно обеспечивает топливом Свято-Никольский собор – это единственный храм в республике, отапливающийся углем.

Адресная помощь оказана спортивным и образовательным учреждениям Усть-Абаканского района. На средства разреза Степной приобретены канцелярские товары, компьютерная техника, спортивный инвентарь. В 2019 году реализация благотворительных проектов будет продолжена.

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ИСТОЧНИК KP.RU