12 Февр. 05:55 2019-02-12T05:55:07+03:00

«Погибли четверо»: после смертельной аварии с автобусом наказали перевозчика. Фото: ЧП - Красноярск.

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После смертельной аварии на трассе в Красноярском крае, унесшей жизни четырех человек, перевозчика, «Автоколонну 1967 – Север», наказали штрафом.

Напомним, трагедия произошла 14 декабря 2018 года в Назаровском районе. Водитель автобуса Красноярск – Ужур выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Машины превратились в груды металла. Погибли оба водителя, сменщик и пассажир.

Прокуратура проверка проверку случившегося. Как оказалось, автобус был исправен. И вместе с тем без нарушений не обошлось.

- Перевозчик не соблюдал требования касательно продолжительности времени труда и отдыха водителей, - отмечают в пресс-службе надзорного ведомства. – Кроме того, они не прошли медосмотр.

То есть люди садились за руль уставшими, работали больше, чем нужно. Это и привело к трагедии.

- Прокурором Железнодорожного района внесено представление директору автоколонны, должностное лицо привлечено к административной ответственности, - заявляют в прокуратуре.

Сумму штрафа, который заплатил перевозчик, в ведомстве не уточняют.

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ИСТОЧНИК KP.RU