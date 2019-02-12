12 Февр. 05:24 2019-02-12T11:59:56+03:00

Мужчина сел в проходивший мимо самосвал и бесследно исчез. Фото: отделение МВД России по Северо-Енисейскому району

Найти его не могут почти полтора года

Изменить размер текста: A A

В поселке Северо-Енисейский Красноярского края мужчина остановил проезжавший мимо самосвал, попросил подвезти его, а потом пропал без вести. Отыскать его не могут почти полтора года.

- Все случилось 11 сентября 2017 года, - сообщили в отделении МВД России по Северо-Енисейскому району. 40-летний Дмитрий Лавриков до сих пор не найден.

Приметы: на вид 45 лет, рост 182 сантиметра, худощавый, овальное лицо европейского типа, высокий лоб, светлые глаза и волосы, речь ясная, размер обуви 44.

Близкие Дмитрия очень переживают за него и надеются, что он вернется. Если вы знаете, где может находиться мужчина, откликнитесь!

Куда обращаться: 8(39160)21-0-02 (отделение МВД России по Северо-Енисейскому району) или по адресу - поселок Северо-Енисейский, улица Ленина,5.

8 929-338-85-95 Лаврикова Ольга Павловна.

Не оставайтесь равнодушными.

ИСТОЧНИК KP.RU