2019-02-12T05:57:12+03:00
Общество

ГИБДД: резкое до -2 потепление в Красноярске приведет к гололеду

Будьте осторожны!
Ася ЖУКОВА
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ГИБДД: резкое до -2 потепление приведет к гололеду.ГИБДД: резкое до -2 потепление приведет к гололеду.Фото: Ася ЖУКОВА
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ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» предупредило о гололеде после резкого потепления. Напомним, начиная с пятницы, 15 февраля, температура воздуха повысится до минус 2 градусов, прогнозируют синоптики. Между тем по ночам будет по-прежнему морозно – до минус 25. Такие серьезные перепады могут привести к образованию на проезжей части гололедицы, говорят инспекторы.

- Сложная дорожная обстановка нередко становится причиной ДТП, - отмечают они. – Поэтому водители и пешеходы должны быть особенно осторожными.

Автомобилистам советуют не превышать скорость, это поможет держать машину под контролем. Соблюдайте необходимую дистанцию и притормаживайте перед каждым переходом.

Что касается пешеходов, им лучше не стоять у края дорог (в том числе на остановках). И еще переходите дорогу, только убедившись, что все машины остановились. Это касается и регулируемых «зебр».

Берегите себя!

ИСТОЧНИК KP.RU

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