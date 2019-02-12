ГИБДД: резкое до -2 потепление в Красноярске приведет к гололеду

12 Февр. 05:04 2019-02-12T05:57:12+03:00

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ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» предупредило о гололеде после резкого потепления. Напомним, начиная с пятницы, 15 февраля, температура воздуха повысится до минус 2 градусов, прогнозируют синоптики. Между тем по ночам будет по-прежнему морозно – до минус 25. Такие серьезные перепады могут привести к образованию на проезжей части гололедицы, говорят инспекторы.

- Сложная дорожная обстановка нередко становится причиной ДТП, - отмечают они. – Поэтому водители и пешеходы должны быть особенно осторожными.

Автомобилистам советуют не превышать скорость, это поможет держать машину под контролем. Соблюдайте необходимую дистанцию и притормаживайте перед каждым переходом.

Что касается пешеходов, им лучше не стоять у края дорог (в том числе на остановках). И еще переходите дорогу, только убедившись, что все машины остановились. Это касается и регулируемых «зебр».

Берегите себя!

ИСТОЧНИК KP.RU