2019-02-11T16:28:12+03:00
Происшествия

Пермскому бизнесмену дали 2,5 года условно за взятку по контракту на озеленение Красноярска

Предприниматель раскаялся и признал вину - это и учел суд
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Пермскому бизнесмену дали 2,5 года условно за взятку по контракту на озеленение КрасноярскаПермскому бизнесмену дали 2,5 года условно за взятку по контракту на озеленение КрасноярскаФото: Мария ЛЕНЦ
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Директор пермского ООО «Ландшафт проект» попытался дать крупную взятку руководителю Управления зеленого строительства за отказ участвовать в торгах на озеленение Красноярска. И получил за это 2,5 года условного срока. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Услугу бизнесмен оценил в 3 миллиона рублей. И попался, когда передавал первую часть суммы - 1,2 миллиона рублей, руководителю УЗС. Вообще, контракт стоил 118 959 981,33 рублей. Мужчину задержали и обвинили в попытке коммерческого подкупа. Примечательно, что предприниматель мог избежать наказания, но прокуроры решили проконтролировать ситуацию и добились реального приговора.

Известно, что сначала Центральный районный суд отменил преследование бизнесмена, мотивируя решение тем, что предприниматель раскаялся в содеянном. Надзорники оспорили решение в суде высшей инстанции. И успешно. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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