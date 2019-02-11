2019-02-11T15:46:24+03:00
Конкурсы и тесты

Самая красивая мама сможет пройти бесплатную диагностику в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет»

Продолжается прием заявок на участие в фотоконкурсе
Ирина КИРШЕВА
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Наталья с дочерью Фото: Личный архив участника конкурсаНаталья с дочерью Фото: Личный архив участника конкурса
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На сайте kp.ru продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Самая красивая мама-3!». Напомним, это совместный проект медиахолдинга «Комсомольская правда» с клиникой лазерной хирургии «Варикоза нет». К участию в фотоконкурсе приглашаются самые очаровательные, неповторимые, прекрасные мамы из Красноярского края.

На странице конкурса уже можно полюбоваться нашими первыми конкурсантками. Одна из них – Наталья Марюшко. Нежная блондинка с милой улыбкой. У Натальи двое детей: «Воспитываю дочь 15 лет - девочку с красивыми и добрыми глазами, жизнерадостную и светлую! Сын Сергей уже вырос, ему 23 года. Замечательный и весёлый парень, который подарил мне маленькую девочку Дарью. Ну и ещё одну дочь невестку Екатерину! Люблю своих детей! Счастлива и горжусь ими!».

Сделайте себе подарок в преддверии весеннего праздника – 8 марта. Ведь участие в таком конкурсе – это самое настоящее приключение: показать себя во всей красе и сразить всех наповал своей неординарностью и неповторимостью. А победительниц ожидают приятные сюрпризы.

Как принять участие?

Загрузите свою фотографию на страницу конкурса на сайте kp.ru . От каждой участницы принимается только одно фото (самостоятельно сделанное или принадлежащее ей).

Укажите свое имя, фамилию, возраст и контактный телефон. Напишите немного о своем ребенке (детях) как зовут, сколько лет. Кстати, можно загружать и фотографии своих мам и бабушек!

Прием заявок продлится до 24 февраля. С 25 февраля стартует голосование, которое продлится до 4 марта. Ну и 6 марта состоится награждение победительниц. Ими станут пять участниц – лидеров голосования. Каждая получит подарки от партнера конкурса – это сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет».

Подробности на странице конкурса по этой ссылке

ИСТОЧНИК KP.RU

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