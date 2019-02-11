2019-02-11T15:43:18+03:00
Общество

Абаканскую протоку обещают очистить в ближайшие два года

Русло освободят и построят пешеходный мост к острову Отдыха
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Абаканскую протоку обещают очистить в ближайшие два годаАбаканскую протоку обещают очистить в ближайшие два годаФото: Мария ЛЕНЦ
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Пока все только на стадии обсуждений и обещаний. Тем не менее сегодня, 11 февраля, о планах по расчистке Абаканской протоки рассказал Дмитрий Еханин, замминистра экологии и рационального природопользования Красноярского края. Названо и время, к которому собираются управиться со всем спектром работ чиновники - 2021 год.

По словам Еханина, в перспективных планах - очистка русла и реконструкция сифонного водозаборного сооружения на Абаканской протоке. После того, как с расчисткой будет покончено, здесь построят пешеходный мост. Он соединит набережную с островом Отдыха. О том, что реке нужна расчистка, речь идет давно. Общеизвестно, насколько здесь все захламлено. Дмитрий Еханин сегодня подтвердил, что расчистка Абаканской протоки включена в план в рамках региональной программы на 2020-2021 года. Готов и проект работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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