Летом в Красноярске начнут реконструкцию правобережной набережной

11 Февр. 14:51 2019-02-11T14:51:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Набережную на правом берегу Енисея начнут реконструировать уже этим летом, сообщили в администрации Красноярска. Обсуждение проекта активно идет, и некоторые решения уже приняты. Известно, что работу будут проходить в несколько этапов. На первом - благоустроят участок от Матросова, 2 до Гладкова, 8а.

В планах провести целый ряд работ: отремонтировать лестницы, установить пандусы, заменить асфальт на брусчатку, установить деревянные настилы, сделать террасы, чтобы можно было любоваться Енисеем. Здесь установят новую уличную мебель , газоны заново озеленят. Кроме того, на набережной появятся спортивные и детские площадки, детский парк миниатюр, беговые и велодорожки, кафе. Реконструкция начнется 10 июня или даже немного раньше. Окончить работы обещают к середине сентября. Городской казне обустройство набережной обойдется в 140 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU