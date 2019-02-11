На горе у Николаевского моста появится гигантская надпись из 16 букв

11 Февр. 14:31 2019-02-11T14:31:56+03:00

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На горе, у съезда с Николаевского моста появится гигантская надпись, рассказали в пресс-службе администрации Красноярска. Сейчас здесь идет монтаж металлоконструкций. Известно, что букв во фразе ровно 16. А вот что именно будет написано - интрига, которую в мэрии не хотят раскрывать.

- Красноярцы сами все увидят, когда будет готово, - пообещали в мэрии.

Известно, что конструкция будет на сваях, за монтажом следит УКС. Как заверили в мэрии, склону она не повредит и никаких движений почвы не спровоцирует. Читатели «Комсомольской правды» - Красноярск уже предположили, что буквы сложат во фразу «Енисейская Сибирь». Но это не точно, конечно же. Напомним, что город активно украшают к предстоящему спортивному событию - Зимней универсиаде -2019, которая начнется в Красноярске 2 марта. Повсеместно на домах организована праздничная подсветка, проведен ремонт фасадов, убраны аварийные деревья с трасс.

ИСТОЧНИК KP.RU