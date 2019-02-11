Жителя Дивногорска, искусавшего и забившего до смерти 3-месячного сына, отдали под суд

СЕГОДНЯ 12:14 2019-02-11T12:19:53+03:00

Мужчине не нравилось, что малыш плачет и все никак не может успокоиться

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Следователи передали в суд дело 25-летнего жителя Дивногорска, насмерть забившего собственного 3-месячного сына, сообщает пресс-служба краевого СК. Напомним, жестокое убийство малыша произошло в ночь на 25 сентября прошлого года. Мать мальчика в тот вечер ушла на ночную смену, старшая сестренка была в гостях у бабушки. На беду в квартире был только 25-летний отец. И он был пьян. Малыш плакал и не мог уснуть...

- Отец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попытался его успокоить, - говорят следователи. - После нескольких безрезультатных попыток обвиняемый не менее 20 раз ударил ребенка неустановленным тупым твердым предметом по голове и телу, не менее 4 раз укусил его за голову, щеку, шею и спину, причинив повреждения не совместимые с жизнью, от которых малыш скончался в короткий промежуток времени на месте происшествия.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по пунктам «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Теперь его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU