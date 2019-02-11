Сотрудница интерната для душевнобольных детей украла больше миллиона рублей со счетов воспитанников

СЕГОДНЯ 11:59 2019-02-11T11:59:58+03:00

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В Большемуртинском районе края со счетов воспитанников психоневрологического интерната «Родничок» пропало более 1 миллиона рублей. Деньги исчезли не сразу, поэтому факт воровства некоторое время оставался неустановленным. Тем не менее, в итоге, выяснилось, что руку в карман больных детей запустила 41-летняя сотрудница интерната. Об этом сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю.

- В период с января по декабрь прошлого года подозреваемая неоднократно вносила искажающие действительное содержание сведения в ранее выданные в установленном порядке распоряжения главы Большемуртинского района на единовременное использование денежных средств воспитанников, которые заверяла печатью учреждения, - рассказали в пресс-службе следствия.

Мошенница пошла дальше: выписывала на свое имя доверенность на получение денег в банке. Директора в курс дела не вводила. Таким образом со счетов 16 детей она украла более 1 миллиона рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU