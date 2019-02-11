2019-02-11T11:40:41+03:00
Происшествия

В Красноярске в результате ДТП иномарка наехала на мужчину на остановке

42-летнего пострадавшего доставили в больницу с травмами
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Девушка за рулем Toyota Vitz сегодня утром спровоцировала страшную аварию в Октябрьском районе Красноярска. Произошло все в 07.00 утра, рассказали в ГИБДД. Девушка двигалась по Академика Киренского и собиралась свернуть на Советскую.

Однако не предоставила преимущество в движении водителю Volkswagen Jetta. Машины закономерно столкнулись. После удара столкнулся Volkswagen вышвырнуло на остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди. Основной удар пришелся по 42-летнему мужчине, ожидавшему автобуса: он стоял в небольшом отдалении от остановки. Известно, что в момент ДТП оба водителя были трезвыми. Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали в больницу. Пока о его состоянии ничего неизвестно.

Сотрудники ГИБДД выясняют все детали происшествия. В дальнейшем будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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