СЕГОДНЯ 11:19 2019-02-11T11:19:27+03:00

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Первый домашний матч 18 тура Российской футбольной премьер-лиги «Енисей» проведет в Сочи на стадионе «Фишт». Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ФК «Енисей». Игра, к слову, должна была быть проведена в Красноярске, однако домашний стадион красноярской команды будет использован для другого спортивного события, намеченного на март.

- Перенос игры на резервный стадион связан с тем, что Центральный стадион будет использоваться для проведения мероприятий Универсиады, - говорится в сообщении красноярского клуба.

Напомним, что встреча «Енисея» и «Ростова» намечена на 3 марта. Первый домашний матч красноярцы проведут 30 марта, в 15.30 - с казанским «Рубином». Добавим, что сейчас «Енисей» занимает 16 место в турнирной таблице.В данный момент команда находится на сборах в Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU