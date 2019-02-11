В Красноярском крае построят сеть сердечно-сосудистых центров

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-11T11:01:44+03:00

В этом году создадут в Минусинске, в следующем - в Норильске и Лесосибирске

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В Красноярском крае появится сеть сердечно-сосудистых центров, где будут выполнять операции, которые ранее делались только в Красноярске. Проект обсудили губернатор края Александр Усс и министр здравоохранения региона Виталий Денисов. Уже в этом году подобный центр заработает в Минусинске, а на следующий год - в Норильске и Лесосибирске. К слову, сегодня уже функционируют центры в Канске и Ачинске. Сделано это с целью увеличения продолжительности жизни в крае.

- Сейчас продолжительность жизни в крае превышает 70 лет, однако президент поставил достаточно серьезную задачу по ее увеличению до 78 лет к 2024 году, и мы должны из года в год стремиться к этому показателю, - заявил Александр Усс.

Кстати, проблемы с сердцем и сосудами - один из недугов, которые более всего влияют на продолжительность жизни. Как рассказал Денисов, в данный момент в крае уже начата реализация нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU