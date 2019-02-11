Снеговики-кулинары и свадебный торт: о чем еще фантазируют участники конкурса «Нарисуй своего снеговика!»

СЕГОДНЯ 09:50 2019-02-11T09:51:04+03:00

Изменить размер текста: A A

На сайте «Комсомолки» уже более трехсот рисунков, где главные герои – снеговики. Авторы всех этих шедевров – ребята из Красноярска. И все они сейчас являются участниками самого зимнего детского конкурса «Нарисуй своего снеговика!». Фантазии наших юных конкурсантов остается только позавидовать. Например, Матюшина Вика нарисовала, как снеговик Ёкко катается на лыжах. Гоша Косенков из детского сада №269 изобразил детей-снеговиков, которые на прогулке со своим воспитателем: «С нашим воспитателем сделали вертушки, дружно все пошли гулять, направление ветра определять».

Матюшина Вика нарисовала, как снеговик катается на лыжах Фото: Личный архив участника конкурса

А 9-летняя Алина Захарова, ученица Прогимназии 131, нарисовала волшебную кондитерскую под названием «Снежный бум». Там снеговики-кулинары готовят необыкновенные торты. И один из них предназначается в качестве свадебного подарка.

«Эти веселые снеговики делают торт-мороженое на свадьбу своим друзьям-снеговикам», - подписала свой рисунок Алина.

А какой твой снеговик? Нарисуй его, сфотографируй и загрузи получившееся фото на страницу конкурса. Заявки принимаются до 18 февраля. После стартует голосование, которое продлится до 25 февраля.

1, 2 и 3 место займут участники, набравшие наибольшее количество кликов посетителей сайта kp.ru. Подарки также получат победители в трех номинациях: самый необычный снеговик; самый веселый снеговик; самый семейный снеговик.

28 февраля отмечается День снеговика в России. И именно на эту дату намечено торжественное награждение победителей конкурса.

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru. после подведения итогов.

Партнеры проекта:

Компания ООО «Кондитерские технологии КПС», продукция «КонТех»

ООО «Универсал Крайпотребсоюза»

ИСТОЧНИК KP.RU