СЕГОДНЯ 09:28 2019-02-11T09:28:24+03:00

В Красноярске временно запретят парковку на Перенсона и ограничат движение по улице Соревнования Фото: Мария ЛЕНЦ

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В администрации Красноярска рассказали, что 15 февраля в городе введут ряд ограничений для водителей. Связано это с мероприятиями, посвященными 30-летней годовщине ввода советских войск в Афганистан. В частности, речь идет о запрете парковки на Перенсона и ограничении движения по улице Соревнования.

Итак, 15 апреля с 09.00 до 11.00 движение транспорта ограничат на следующих участках:

– от перекрестка улиц Соревнования и Андрея Дубенского до Шахтеров;

– от Игарской до перекрестка Соревнования и Андрея Дубенского.

В этот же день с 07.00 до 15.00 нельзя будет парковаться на Перенсона от Мира до Маркса. Водителей просят быть внимательными: заранее продумать удобный маршрут и решить вопрос с парковкой, если вы оставляете машину на Перенсона. К концу дня движение автомобилей на данном участке возобновят в прежнем, привычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU