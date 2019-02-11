2019-02-11T09:10:11+03:00
Звезды

Красноярский художник 12 часов рисовал Виноградовский мост, а потом сделал ролик

Изображение вантового моста вышло очень реалистичным [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: стопкадр с видеоФото: стопкадр с видео
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Красноярский художник Артем Панов создал видеоролик на одну минуту, на котором буквально по мазкам кисти видно, как он рисовал Виноградовский мост - один из символов Красноярска.

Виноградовский мост.Видео: ArtPanov

Ориентиром для Артема Панова стали фотографии Александра Пустоварова, и по правде сказать, ориентиром очень хорошим. На видео в мельчайших деталях видны и подсветка моста и его архитектура, абрисы домов и даже отражение облаков на водной глади - все это на картине появляется постепенно. Виноградовский мост, в итоге, вышел очень реалистичным.

Добавим, что Артем Панов выпускник художественного училища имени Василия Сурикова. Он уже не впервые создает подобные проекты. Помимо рисования он занимается монтажом. Именно это и помогает ему создавать такие замечательные проекты. Оцените и вы этот прекрасный пейзаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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