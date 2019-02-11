ФСБ опубликовала видео задержания красноярского адвоката, предлагавшей судье 2-миллионную взятку
Адвокат Первой красноярской краевой коллегии адвокатов Ольга Ганюшкина попалась на взятке 8 февраля. Она пообещала судье 2 миллиона рублей за смягчение приговора своему подзащитному-наркодилеру. Взяли Ганюшкину, когда родственник наркодилера передавал ей требуемую для взятки сумму. Сегодня краевой СК распространил оперативное видео ФСБ - на нем задержание адвоката.
Задержание Ольги Ганюшкиной.Видео: ФСБ по Красноярскому краю
- В ходе предварительного следствия установлено, что при посредничестве адвоката Ганюшкиной Ольги между жителем Красноярска, являющимся подсудимым за совершение преступления, связанного с незаконным сбытом наркотических средств в крупном размере, и должностным лицом одного из районных судов города достигнуто соглашение о передаче последнему взятки в размере двух миллионов рублей за назначение более мягкого наказания, - сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю.
На Ганюшкину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, то есть иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении взятки, совершенное в особо крупном размере). Известно, что адвокат уже дала признательные показания.
ИСТОЧНИК KP.RU