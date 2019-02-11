2019-02-11T08:26:50+03:00
Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания красноярского адвоката, предлагавшей судье 2-миллионную взятку

СК возбудил уголовное дело [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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ФСБ опубликовала видео задержания красноярского адвоката, предлагавшей судье 2-миллионную взяткуФСБ опубликовала видео задержания красноярского адвоката, предлагавшей судье 2-миллионную взяткуФото: Мария ЛЕНЦ
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Адвокат Первой красноярской краевой коллегии адвокатов Ольга Ганюшкина попалась на взятке 8 февраля. Она пообещала судье 2 миллиона рублей за смягчение приговора своему подзащитному-наркодилеру. Взяли Ганюшкину, когда родственник наркодилера передавал ей требуемую для взятки сумму. Сегодня краевой СК распространил оперативное видео ФСБ - на нем задержание адвоката.

Задержание Ольги Ганюшкиной.Видео: ФСБ по Красноярскому краю

- В ходе предварительного следствия установлено, что при посредничестве адвоката Ганюшкиной Ольги между жителем Красноярска, являющимся подсудимым за совершение преступления, связанного с незаконным сбытом наркотических средств в крупном размере, и должностным лицом одного из районных судов города достигнуто соглашение о передаче последнему взятки в размере двух миллионов рублей за назначение более мягкого наказания, - сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю.

На Ганюшкину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, то есть иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении взятки, совершенное в особо крупном размере). Известно, что адвокат уже дала признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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