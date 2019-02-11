2019-02-11T07:09:46+03:00
Экономика

ВТБ стал лидером на рынке кредитования автомобилей с пробегом

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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ВТБ стал абсолютным лидером на рынке кредитования подержанных автомобилей по итогам 2018 года: в прошлом году банк оформил более 30,4 тысячи кредитов на сумму, превышающую 16,3 млрд рублей. Это также является рекордным показателем за все время работы ВТБ по кредитованию автомобилей с пробегом. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Объем выдачи в рамках данного сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился в 1,7 раза. По результатам 2018 года доля подержанных автомобилей в общем объеме автокредитования ВТБ достигла 19%.

Самыми популярными марками у клиентов в 2018 году стали Kia, Toyota, Hyundai, Nissan и Volkswagen. Средняя стоимость автомобиля, приобретаемого в кредит, составила 800 тысяч рублей, средняя сумма кредита – 535 тысяч.

Программы ВТБ по кредитованию подержанных автомобилей дают возможность приобретения транспортного средства как в автосалоне, так и у физических лиц. Условия действуют на всей территории России и распространяются на автомобили иностранного и отечественного производства. Дополнительные опции ВТБ для покупателей автомобилей с пробегом включают бесплатную проверку транспортного средства на предмет обременений, участия в ДТП, угоне.

Подать заявку на оформление кредита, произвести предварительный расчет и подробно ознакомиться с условиями программы можно на сайте банка, а также в автосалонах-партнерах ВТБ. Подробности на сайте www.vtb.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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