В Тихих зорях сделали подсветку на домах для светового шоу
Светодиодная подсветка появилась на многоэтажках в Тихих зорях. Застройщик, компания Красстрой, сообщила, что сделана она по настоянию властей Красноярска. Подсветка многоцветная и появилась совсем недавно. В компании говорят, что она сделана для показа светопиксельного шоу во время предстоящего приема гостей в марте. Видео с подсветкой появилось в группе микрорайона в соцсетях.
Подсветка домов в Тихих зорях.Видео: соцсети
Впрочем, сказать, что сами жильцы в восторге, нельзя. По их словам, из-за монтажа заселение в многоэтажку несколько задержалось. Кроме того, они опасаются, что неудобства в дальнейшем может им принести и демонтаж оборудования. Застройщик ситуацию никак не комментирует, помимо заявления о том, что подсветка сделана к грядущему спортивному событию. Сроки и время демонтажа также не называются.
ИСТОЧНИК KP.RU