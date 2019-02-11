В Тихих зорях сделали подсветку на домах для светового шоу

СЕГОДНЯ 08:55 2019-02-11T08:55:09+03:00

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Светодиодная подсветка появилась на многоэтажках в Тихих зорях. Застройщик, компания Красстрой, сообщила, что сделана она по настоянию властей Красноярска. Подсветка многоцветная и появилась совсем недавно. В компании говорят, что она сделана для показа светопиксельного шоу во время предстоящего приема гостей в марте. Видео с подсветкой появилось в группе микрорайона в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/691055" frameborder="0"></iframe> Подсветка домов в Тихих зорях.Видео: соцсети

Впрочем, сказать, что сами жильцы в восторге, нельзя. По их словам, из-за монтажа заселение в многоэтажку несколько задержалось. Кроме того, они опасаются, что неудобства в дальнейшем может им принести и демонтаж оборудования. Застройщик ситуацию никак не комментирует, помимо заявления о том, что подсветка сделана к грядущему спортивному событию. Сроки и время демонтажа также не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU