Пытался избежать ДТП. Лихач насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Красноярске

СЕГОДНЯ 05:29 2019-02-11T05:29:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ГИБДД в данный момент оформляют аварию, которая произошла утром 11 февраля в Солнечном. Здесь на пешеходном переходе насмерть сбили девушку.

Сотрудники госавтоинспекции рассказали, что наезд на пешехода произошел около 07.00 утра на улице 60 лет Октября. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому переходу. В это время по дороге двигался водитель Toyota Wish, который не предоставил пешеходу преимущества. Вероятнее всего, девушку он увидел слишком поздно. Тогда водитель попытался избежать наезда, резко крутанув руль и выскочив на «встречку». По встречной полосе в этот момент двигался Chevrolet Captiva. Машины столкнулись в лобовую.

Известно, что девушка-пешеход погибла на месте. В момент аварии водитель Toyota Wish был трезвым. О личности погибшей ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU