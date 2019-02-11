2019-02-11T05:29:37+03:00
Происшествия

Пытался избежать ДТП. Лихач насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Красноярске

Авария произошла утром в Солнечном
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сотрудники ГИБДД в данный момент оформляют аварию, которая произошла утром 11 февраля в Солнечном. Здесь на пешеходном переходе насмерть сбили девушку.

Сотрудники госавтоинспекции рассказали, что наезд на пешехода произошел около 07.00 утра на улице 60 лет Октября. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому переходу. В это время по дороге двигался водитель Toyota Wish, который не предоставил пешеходу преимущества. Вероятнее всего, девушку он увидел слишком поздно. Тогда водитель попытался избежать наезда, резко крутанув руль и выскочив на «встречку». По встречной полосе в этот момент двигался Chevrolet Captiva. Машины столкнулись в лобовую.

Известно, что девушка-пешеход погибла на месте. В момент аварии водитель Toyota Wish был трезвым. О личности погибшей ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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