Удушливый смог накрыл Красноярск

СЕГОДНЯ 05:13 2019-02-11T05:37:48+03:00

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Экологи проекта «Красноярск.Небо» опубликовали в своем паблике в соцсетях информацию по загрязнению воздуха в городе. Форточки в квартирах сегодня лучше держать закрытыми. По данным датчиков уровня загрязнения, установленных по всему Красноярску, предельно допустимые значения многократно превышены сразу в нескольких районах. Речь о микрорайоне «Ботанический», Взлетке, районе Юности, Брянской. Критическая ситуация в Ленинском районе: здесь датчики независимых экологов показывают 226 ug/m³ при допустимой норме - 30 ug/m³. На Взлетке - 142 ug/m³, на Брянской - 105 ug/m³ . В Центральном районе датчики показывают загрязнение в 40 ug/m³. Плохая ситуация зафиксирована на Юности - 139 ug/m³ и в районе ул. Павлова - 77 ug/m³.

Напомним, что на минувшей неделе метеорологи объявили в Красноярске режим неблагоприятных метеоусловий. Особенно трудно в такие дни людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими поражениями органов дыхания. Спровоцировано это безветренной погодой, выхлопами от автомобилей и выбросами крупных предприятий. Красноярцы в соцсетях активно жалуются на удушливый смог по всему городу.

ИСТОЧНИК KP.RU