2019-02-11T05:37:48+03:00
Общество

Удушливый смог накрыл Красноярск

Воздух грязный практически во всех районах города
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Красноярск накрыло едкой дымкойКрасноярск накрыло едкой дымкойФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Экологи проекта «Красноярск.Небо» опубликовали в своем паблике в соцсетях информацию по загрязнению воздуха в городе. Форточки в квартирах сегодня лучше держать закрытыми. По данным датчиков уровня загрязнения, установленных по всему Красноярску, предельно допустимые значения многократно превышены сразу в нескольких районах. Речь о микрорайоне «Ботанический», Взлетке, районе Юности, Брянской. Критическая ситуация в Ленинском районе: здесь датчики независимых экологов показывают 226 ug/m³ при допустимой норме - 30 ug/m³. На Взлетке - 142 ug/m³, на Брянской - 105 ug/m³ . В Центральном районе датчики показывают загрязнение в 40 ug/m³. Плохая ситуация зафиксирована на Юности - 139 ug/m³ и в районе ул. Павлова - 77 ug/m³.

Напомним, что на минувшей неделе метеорологи объявили в Красноярске режим неблагоприятных метеоусловий. Особенно трудно в такие дни людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими поражениями органов дыхания. Спровоцировано это безветренной погодой, выхлопами от автомобилей и выбросами крупных предприятий. Красноярцы в соцсетях активно жалуются на удушливый смог по всему городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пытался избежать ДТП. Лихач насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Красноярске
Зураб Церетели передал в дар Красноярску 25 своих картин
Станислав Черчесов оценил игру и перспективы ФК «Енисей»
В Красноярск идет потепление до -4
СМИ: начальника красноярской колонии нашли застреленным
Мать экс-участника Дома-2 Александра Гобозова одобрила невесту из Красноярска
В Красноярске хозяин в мороз бросил своего породистого пса на одной из баз
Новый терминал аэропорта Красноярска сможет принимать международные рейсы
В Красноярском крае полицейские потушили пламя, охватившее чердак в частном доме, до прибытия пожарных
В Красноярске на предстоящей неделе потеплеет
«Вернулся за телефоном и больше не вышел»: в Красноярском крае при пожаре в частном доме погиб мужчина
Красноярский спортсмен стал семикратным чемпионом мира по зимнему триатлону!
В Красноярске из-за непотушенной сигареты погиб мужчина
На одном из перекрестков правобережья Красноярска светофоры заработают по новой схеме
Сделано в СССР: красноярский журналист купил нераспечатанную бутылку Пепси-колы 1980 года
700 красноярцев проверили свою научную грамотность на «Открытой лабораторной»
У жительницы Тувы в маршрутке вытянули кошелек с крупной суммой денег