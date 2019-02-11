Зураб Церетели передал в дар Красноярску 25 своих картин

СЕГОДНЯ 04:53 2019-02-11T04:53:13+03:00

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В Сибирском государственном институте искусств имени Хворостовского появится выставка картин всемирно известного скульптора и художника Зураба Церетели. 25 работ Церетели передал институту и региональному отделению Российской академии художеств. Это дар художника, который навсегда останется в Красноярске.

- Здесь живопись, графика, фотографии скульптурных проектов, - рассказали о даре на портале Культура24.рф, - 10 своих произведений от имени Церетели подарены институту искусств имени Хворостовского, 15 - региональному отделению Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств.

Пока что все работы Зураба Церетели находятся в галерее «Академия». Здесь их увидеть можно будет будет только до 12 марта. После этого выставку перевезут в институт искусств. К слову, увидеть ее смогут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU