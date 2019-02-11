Станислав Черчесов оценил игру и перспективы ФК «Енисей»

СЕГОДНЯ 04:17 2019-02-11T04:31:22+03:00

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Станислав Черчесов побывал на сборах в Турции, где готовится к следующей серии игр РПЛ ФК «Енисей», а также ряд других российских и зарубежных команд. Сборы «Енисей» проводит, напомним, в турецком Белеке, здесь же тренируется молодежная сборная России, а также сборная Казахстана. Главный тренер российской сборной побывал на тренировках «Спартака» и «Арсенала», а недавно оценил игру и перспективы «Енисея», рассказали в пресс-службе красноярской команды.

Станислав Черчесов об игре ФК Енисей.Видео: ФК Енисей

- Из игр «Енисея» посмотрю ту, которая будет самой важной, - говорит Черчесов. - Я смотрю встречи всех команд, и были матчи, где игра и результат разнились. По игре команда не проигрывала, а вот результат подкачал. Надо сделать коррективы, тем более, что «Енисей» приобрел нескольких качественных игроков. Я знаю некоторых футболистов, с которыми я работал в «Амкаре», - Занева, Огуде... Команда достаточно квалифицированная, так что, надеюсь, что выправится.

Напомним, сейчас «Енисей» занимает 16 место в турнирной таблице РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU