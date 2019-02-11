2019-02-11T03:46:02+03:00
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Мать экс-участника Дома-2 Александра Гобозова одобрила невесту из Красноярска

Правда, о свадьбе мама Александра узнала из Интернета
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мать экс-участника Дома-2 Александра Гобозова одобрила невесту из Красноярска Фото: ИнстаграмМать экс-участника Дома-2 Александра Гобозова одобрила невесту из Красноярска Фото: Инстаграм
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Ольга Васильевна, мама экс-участника Дома-2 Александра Гобозова, одобрила выбор сына. Напомним, некоторое время назад друг Александра и еще один участник телестройки Давид Антанашвили сообщил подписчикам в Инстаграм о том, что Гобозов собрался жениться. Избранницей Александра стала 28-летняя красноярка Надежда Бурковская. Известно, что для Надежды это второй брак, от первого мужа у нее есть маленькая дочь. Впрочем, и у Александра имеется сын Роберт от участницы Дома-2 Алианы Устиненко.

Что касается семьи Гобозова, то мама Александра о его брачных планах узнала из Интернета. С будущей женой он ее не знакомил. Однако несмотря наэто, Ольга Васильевна выбору сына рада. Говорит, хорошо, что Надежда взрослая и состоявшаяся женщина, а не малолетка. Ольга Васильевна надеется, что именно Надежда составит Сашино счастье и примет его с женской мудростью, таким, какой он есть. Лично Надежда и Ольга Васильевна пока не знакомы, однако по видеосвязи общаются.

Многие поклонники между тем скептически восприняли новость о предстоящей свадьбе, поскольку Александр известен тем, что практически всем своим любимым женщинам предлагает узаконить отношения официально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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