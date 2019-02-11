В Красноярск идет потепление до -4

СЕГОДНЯ 03:46 2019-02-11T03:46:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Долгожданное потепление придет в Красноярск уже на этой неделе. Правда, понедельник и вторник, по прогнозам Гидрометцентра, все еще будут холодными.

В течение всей рабочей недели воздух постепенно будет прогреваться. В понедельник, 11 февраля, столбики термометров в Красноярске ночью покажут до минус 31 градуса. Днем красноярцев ожидает относительно комфортная для зимы температура - до минус 18 градусов. Во вторник днем также ожидается до минус 18, ночью по сравнению с понедельником станет на несколько градусов теплее - до минус 27.

Потепление начнется со среды: 13 февраля днем метеорологи обещают всего до минус 10 градусов, ночью - до минус 22. В четверг будет еще теплее: ночью - до минус 17, днем - только до минус 6. Пятница станет самым теплым днем на рабочей неделе. Днем - до минус 4, ночью - до минус 11.

ИСТОЧНИК KP.RU