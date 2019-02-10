Новый терминал аэропорта Красноярска сможет принимать международные рейсы
В министерстве транспорта подписали приказ об открытии пропуска через государственную границу в новом терминале красноярского аэропорта. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат ЗС края Илья Зайцев:
«Отличная новость! Подписан приказ об открытии так называемого пункта пропуска в аэропорту Красноярск. Это значит, что теперь новый красивый терминал будет открыт и для международных рейсов».
Приказ «Об открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Красноярск (Емельяново)» датирован 25 января и был опубликован 8 февраля.
Напомним, ранее попасть на международные рейсы можно было только через терминал №2. Официальное открытие нового пассажирского терминала состоялось в 2017 году. Оборудован он по последнему слову техники: багажная лента высокой проходимости, современная обработка багажа, телескопические трапы к самолетам. Повсюду камеры слежения, сверхчувствительные датчики, реагирующие на запрещенные вещества и предметы.
КОНКРЕТНО
ТТХ нового терминала красноярского аэропорта:
Площадь - 58 000 М2;
Пропускная способность – 2 500 000 – 5 000 000 пассажиров в год;
Телескопических трапов – 6;
Пропускная способность багажной ленты – до 1000 сумок одномоментно.
ИСТОЧНИК KP.RU