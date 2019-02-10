Новый терминал аэропорта Красноярска сможет принимать международные рейсы

СЕГОДНЯ 12:03 2019-02-10T12:03:01+03:00

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В министерстве транспорта подписали приказ об открытии пропуска через государственную границу в новом терминале красноярского аэропорта. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат ЗС края Илья Зайцев:

«Отличная новость! Подписан приказ об открытии так называемого пункта пропуска в аэропорту Красноярск. Это значит, что теперь новый красивый терминал будет открыт и для международных рейсов».

Приказ «Об открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Красноярск (Емельяново)» датирован 25 января и был опубликован 8 февраля.

Напомним, ранее попасть на международные рейсы можно было только через терминал №2. Официальное открытие нового пассажирского терминала состоялось в 2017 году. Оборудован он по последнему слову техники: багажная лента высокой проходимости, современная обработка багажа, телескопические трапы к самолетам. Повсюду камеры слежения, сверхчувствительные датчики, реагирующие на запрещенные вещества и предметы.

КОНКРЕТНО

ТТХ нового терминала красноярского аэропорта:

Площадь - 58 000 М2;

Пропускная способность – 2 500 000 – 5 000 000 пассажиров в год;

Телескопических трапов – 6;

Пропускная способность багажной ленты – до 1000 сумок одномоментно.

ИСТОЧНИК KP.RU