2019-02-10T11:10:38+03:00
Происшествия

В Красноярском крае полицейские потушили пламя, охватившее чердак в частном доме, до прибытия пожарных

Предварительная причина ЧП – неисправность печного оборудования
Ольга КОСТИНА
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Благодаря полицейским удалось спасти домБлагодаря полицейским удалось спасти домФото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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В Красноярском крае полицейские потушили возгорание в частном доме до прибытия пожарных расчетов. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

Капитан Дмитрий Кушинов, лейтенант Вячеслав Гусев и сержант Евгений Бурлаков находились на маршруте патрулирования в поселке Орловка, когда заметили клубы дыма и пламя на крыше одного из деревянных домов. Навстречу выбежала взволнованная женщина: «Это дом моей мамы, мы там храним вещи и продукты, помогите!».

Полицейские сообщили о случившемся в противопожарную службу, а после поднялись на чердак. К тому времени пламя охватило деревянные перекрытия в районе печной трубы.

- Сотрудники полиции выстроились в цепочку и стали заливать огонь водой из бани, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по краю. - К моменту прибытия спасателей основной очаг был полностью локализован.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность печного оборудования. Напомним, по словам сотрудников МЧС, это самая частная причина пожаров в частном секторе, особенно в мороз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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