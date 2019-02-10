В Красноярске на предстоящей неделе потеплеет

СЕГОДНЯ 10:02 2019-02-10T10:02:40+03:00

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В Красноярске на предстоящей неделе существенно потеплеет. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали специалисты красноярского Гидрометцентра.

В понедельник, 11 февраля, будет облачно, с прояснениями и до -19 градусов днем. Ночью столбики термометров опустятся до -28 градусов. Во вторник, 12 февраля, в светлое время суток воздух прогреется до -15 градусов. В среду днем -10 градусов, в темное время суток до -17 и пойдет снег.

В четверг, 14 февраля, влюбленные могут отметить свой праздник при вполне комфортной температуре: днем ожидается до -8 градусов, ночью до -13 градусов и снегопад, который продолжится и на следующий день.

В пятницу, 15 февраля, в светлое время суток около -4 градусов. В субботу, 16 февраля, и вовсе синоптики прогнозируют в дневные часы до -3 градусов и небольшой кратковременный снег. Всю неделю будет дуть юго-западный ветер до 2-3 метров в секунду.

Так что, погода позволит провести выходные активно: можно будет выехать за город и покататься с горок, сходить на каток или посетить заповедник «Столбы».

ИСТОЧНИК KP.RU