Красноярский спортсмен стал семикратным чемпионом мира по зимнему триатлону!

СЕГОДНЯ 07:45 2019-02-10T07:45:10+03:00

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Спортсмен краевой Академии зимних видов спорта Павел Андреев стал семикратным чемпионом мира по зимнему триатлону.

Чемпионат мира по зимнему триатлону проходит в Италии в Азиаго. Накануне, 9 февраля, прошла индивидуальная гонка, состоящая из трех этапов: 8 км бег - 12 км маунтинбайк – 10,5 км лыжи.

Среди мужчин первое место занял красноярский спортсмен Павел Андреев!

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Крайспорте, на первом этапе дистанции вперед вырвались двое: россиянин Евгений Ульяшев и итальянец Франко Песавенто. В первый транзит они забежали на полторы минуты раньше Андреева. Но на велоэтапе красноярец не только догнал соперников, но и сумел оторваться от соперников на тридцать секунд. На лыжах Павел убежал еще дальше от конкурентов и с флагом России въехал в финишный створ.

«Серебро» досталось тоже представителю российской команды Дмитрию Брегеде. «Бронзу» домой увезет представитель Чехии Марек Раушфусс.

Добавим, что 10 февраля в программе чемпионата мира состоится смешанная эстафета и состязания любителей и ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU