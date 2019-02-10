2019-02-10T07:04:19+03:00
Происшествия

В Красноярске из-за непотушенной сигареты погиб мужчина

Хозяин сгоревшей квартиры доставлен в больницу
Ольга КОСТИНА
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Один человек погиб, еще один в больнице Фото: группа Жесть КрасноярскОдин человек погиб, еще один в больнице Фото: группа Жесть Красноярск
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На правобережье Красноярска накануне, 9 февраля, произошел пожар в пятиэтажке. В результате возгорания один человек погиб, еще один доставлен в больницу. Информация об этом появилась в соцсетях.

Пожар произошел в 2-комнатной квартире на четвертом этаже дома. К моменту прибытия пожарных, из окна валил едкий черный дым. К этому времени 18 человек эвакуировались самостоятельно. Соседи говорят, что пожарные с трудом проехали к нужному подъезду: двор был заставлен машинами.

«И снова вечная проблема с узкими дворами и припаркованными машинами», - отметил местный житель Станислав.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск спасателям удалось вывести хозяина горящей квартиры. Его гость погиб.

- В 17:29 в Кировском районе Красноярска произошло загорание жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по краю. - В 18:30 пожар ликвидирован.

Вот что пишут сейчас в соцсетях об этом пожаре: «Один погиб, одного на скорой увезли. Свет и газ сразу не отключили, значит, дело не в них».

По предварительной версии, причина пожара – неосторожность при курении.

Фото: Жесть Красноярска.

Видео: ЧП-Красноярск.

Маяковского пожар.ЧП-Красноярск

ИСТОЧНИК KP.RU

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