В Красноярске из-за непотушенной сигареты погиб мужчина
На правобережье Красноярска накануне, 9 февраля, произошел пожар в пятиэтажке. В результате возгорания один человек погиб, еще один доставлен в больницу. Информация об этом появилась в соцсетях.
Пожар произошел в 2-комнатной квартире на четвертом этаже дома. К моменту прибытия пожарных, из окна валил едкий черный дым. К этому времени 18 человек эвакуировались самостоятельно. Соседи говорят, что пожарные с трудом проехали к нужному подъезду: двор был заставлен машинами.
«И снова вечная проблема с узкими дворами и припаркованными машинами», - отметил местный житель Станислав.
Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск спасателям удалось вывести хозяина горящей квартиры. Его гость погиб.
- В 17:29 в Кировском районе Красноярска произошло загорание жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по краю. - В 18:30 пожар ликвидирован.
Вот что пишут сейчас в соцсетях об этом пожаре: «Один погиб, одного на скорой увезли. Свет и газ сразу не отключили, значит, дело не в них».
По предварительной версии, причина пожара – неосторожность при курении.
Фото: Жесть Красноярска.
Видео: ЧП-Красноярск.
Маяковского пожар.ЧП-Красноярск
ИСТОЧНИК KP.RU