2019-02-10T06:19:26+03:00
Общество

На одном из перекрестков правобережья Красноярска светофоры заработают по новой схеме

Автомобилистам стоит заранее ознакомиться с этими изменениями
Ольга КОСТИНА
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Из-за увеличившегося потока машин было решено поменять схему работы светофоров Фото: Администрация городИз-за увеличившегося потока машин было решено поменять схему работы светофоров Фото: Администрация город
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В Красноярске на пересечении улиц Волжская – Апрельская изменится схема работы светофоров. В действие ее введут с 12 февраля. Эта информация опубликована на сайте администрации города.

- Изменение решено внести в связи с увеличением количества автотранспорта и перераспределением потоков, - пояснила «Комсомольской правде» - Красноярск Светлана Трушкова, пресс-секретарь департамента городского хозяйства. - В этом районе построен новый микрорайон, в многоэтажные дома заселились люди, транспортная нагрузка на перекресток изменилась.

Как сейчас?

Так светофоры работают до 12 февраля Фото: Администрация города

Так светофоры работают до 12 февраля Фото: Администрация города

Пока еще автомобилисты на улице Волжская выезжают одновременно из двух выездов (с улицы Апрельская и со стороны РЭО ГИБДД). Они встраиваются в короткий участок между двумя светофорами, которые работают в одинаковом режиме. Но это создает сложности при выезде с улицы Апрельская. Именно поэтому и была разработана новая схема.

Как будет?

С 12 февраля светофоры перенастроят: каждый из них заработает в своем режиме. Предполагается, что эти меры позволят увеличить пропускную способность транспортного узла.

Водителям рекомендуется ознакомиться с вводимыми изменениями, соблюдать правила дорожного движения и не пересекать стоп-линии без разрешающего сигнала светофора.

Так светофоры будут работать с 12 февраля Фото: Администрация города

Так светофоры будут работать с 12 февраля Фото: Администрация города

ИСТОЧНИК KP.RU

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