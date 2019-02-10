Сделано в СССР: красноярский журналист купил нераспечатанную бутылку Пепси-колы 1980 года

СЕГОДНЯ 05:30 2019-02-10T05:32:11+03:00

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Житель Железногорска еще в январе выставил на интернет-аукцион необычный товар - бутылочку Пепси-колы, которую изготовили в СССР в 1980 году. А накануне стало известно, что раритетную бутылку приобрел красноярский журналист, редактор Проспекта Мира Алексей Макеев по сходной цене - 3 тысячи рублей.

Правда, это не первая попытка владельца реализовать Пепси-колу, изготовленную в СССР. Поначалу лот с легким флером ностальгии никого особенно не интересовал, однако на него обратили внимание журналисты - и понеслось. Торги начинались с одного рубля. И в итоге, нашелся покупатель, пожелавший приобрести бутылку за 8,1 тысячу рублей. Но, по словам владельца, когда настала пора рассчитываться, покупатель пропал с горизонта, перестал выходить на связь. Тогда владелец решил пытать счастье снова и объявил второй аукцион, победителем которого и стал Алексей Макеев. Что будет делать с бутылкой - Алексей не говорит. В любом случае, поздравляем с приобретением!

ИСТОЧНИК KP.RU