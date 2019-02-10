700 красноярцев проверили свою научную грамотность на «Открытой лабораторной»

СЕГОДНЯ 05:03 2019-02-10T05:03:14+03:00

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Всего 30 минут на тест - и готов результат. В Красноярске в третий раз подряд прошла «Открытая лабораторная», на которой любой желающий может проверить свои знания по естественно-научным дисциплинам. В этом году испытать себя решились 700 человек красноярцев. По мнению организаторов, количество участников могло быть больше, однако морозы внесли свои коррективы, хотя обычно в Красноярске собирается куда больше людей.

- На следующей неделе, если получится, мы проведем несколько лабораторных в школах города или на других площадках. А пока - поздравления участникам, которые набрали лучшие баллы сегодня. На самом деле, в независимости от результата, победили все, ведь мы узнали что-то новое и провели время в компании умных людей, - говорят координаторы проекта.

В этом году наибольшее количество участников насчитали в СФУ. Среди них - министр экономики Ерог Васильев, известные журналисты и общественники. Пока наивысший результат показал студент-третьекурсник Денис Будяков. К слову, пройти тест еще не поздно: организаторы готовы провести его в ближайшие дни по заявке для любого коллектива, на любом предприятии - отличный тимбилдинг.

ИСТОЧНИК KP.RU