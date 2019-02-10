У жительницы Тувы в маршрутке вытянули кошелек с крупной суммой денег

СЕГОДНЯ 04:43 2019-02-10T04:43:48+03:00

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Полицейские в Туве задержали подозреваемого в краже кошелька у одной из жительниц Кызыла. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в МВД Республики.

С заявлением о краже в дежурную часть 28-летняя женщина обратилась еще 17 января. Она рассказала, что после поездки в маршрутке у нее из сумки пропал кошелек с деньгами (около девяти тысяч рублей) и банковскими картами. По подозрению в совершении этого преступлении накануне, 9 февраля, оперативники задержали несовершеннолетнего парня.

- 17-летний житель города Ак-Довурака нигде не учится и не работает, - рассказали в МВД Тувы. - При проведении допроса, молодой человек дал признательные показания. Похищенный кошелек изъят и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Похитителю грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под присмотром законного представителя. В его отношении составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Расследование уголовного дела продолжается.

Во избежание подобных ситуаций в общественном транспорте полицейские советуют: не носите ценные вещи в карманах верхней одежды, держите сумку при себе, а мобильные телефоны положите во внутренний карман одежды.

ИСТОЧНИК KP.RU